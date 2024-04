Einbruchdiebstahl in Oldtimer / Versuchter KFZ-Diebstahl

Anzeige

Das Fahrzeug war in Valwig, in der Moselweinstraße abgestellt. Der oder die Täter dürften bei der Tatausführung gestört worden sein. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Cochem, 02671 9840.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

Pressestelle



Telefon: 02671 9840



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell