Kempenich

Brand von Abfall in einem Müllwagen

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

Am 18.04.2024 kam es gegen 12:30 Uhr in der Gemarkung Kempenich zum Brand von Abfall, welcher bereits in einem Müllwagen transportiert wurde.