Stefan Leukel ist Hachenburgs neuer Bürgermeister: Aus dem Stand direkt an die Stadtspitze

2009 war Stefan Leukel erstmals Mitglied in einem Ausschuss der Stadt Hachenburg, 2014 wurde er in den Stadtrat, Mitte Juni zum Vorsitzenden des CDU-Ortsverbandes und schon Ende September zum Stadtbürgermeister gewählt. Eine steile Karriere für den 33-jährigen Vater dreier kleiner Kinder, die wahrscheinlich ohne die Diskussion um den Moscheebau in der Löwenstadt so nicht stattgefunden hätte.

Als Oberhaupt der Stadt Hachenburg mit ihrem Schloss und damit „eines wunderschönen Fleckchen Erde“ liegen Stadtbürgermeister Stefan Leukel alle Bürger und ihre Projekte am Herzen. Auch die Moscheebaustelle dürfe ein vernünftiges, friedliches Zusammenleben nicht zunichtemachen.

Foto: Markus Müller

Denn ohne den Riesenwirbel um das geplante Gotteshaus wäre wahrscheinlich auch Stadtbürgermeister Charly Röttig nicht zurückgetreten und hätte vielleicht auch die CDU der SPD nicht den Posten des Hachenburger Stadtoberhauptes abgejagt. Davon gehen wenigsten viele Beobachter aus.

6294 Einwohner hat die Stadt Hachenburg (Stand 30. November 2017), zu deren Oberhaupt Stefan Leukel (33) am Sonntag, 24. September 2017, gewählt worden ist.

Doch nun ist Stefan Leukel schon gut drei Monate im Amt – und die Moschee schon seit einigen Wochen im Bau. „Man hätte viel früher Öffentlichkeit herstellen und vielleicht auch gemeinsam nach einem Grundstück für die Moschee suchen sollen“, ist Stefan Leukel überzeugt. „Es wurden zu viele Fehler auf beiden beziehungsweise allen Seiten gemacht.“ Dazu zählt er auch die Zusammensetzung des Runden Tisches, die seiner Meinung (die jüngst offenbar von vielen anders verstanden worden war) nach nicht so ein ungünstiges Verhältnis von nur drei Mitgliedern der Türkischen Gemeinde gegenüber den 18 anderen Mitgliedern abbilden dürfe. Doch Leukel sieht im Runden Tisch weiter eine Möglichkeit, zu einer neuen Gesprächsplattform zu finden, mit der man wieder im ergebnisoffenen Gespräch zu einem vernünftigen, friedlicheren Zusammenleben kommen könne.

Es sei legal, dass sich auch die muslimischen Mitbürger ein Gotteshaus bauen. Es sei aber auch zum Beispiel eine legitime Forderung der nicht-muslimischen Bürger, einen Prediger zu verlangen, der wenigstens Deutsch kann und der nicht aus dem Ausland finanziert wird, denn es sei doch so: „Wer bezahlt, der bestimmt auch.“

In Sachen Moschee setzt Leukel darauf, dass ihr Betrieb genauso problemlos funktioniert, wie in anderen Westerwälder Städten. „Wir müssen auf beiden Seiten zurück zu einem Klima der Transparenz und Offenheit finden.“ In der ganzen Diskussion dürfe es allerdings nicht aus lauter falscher Toleranz so weit kommen, dass sich die Gesellschaft verbiegen lässt. „Das St.-Martins-Fest muss auch das St.-Martins-Fest bleiben“, macht der junge Stadtbürgermeister deutlich klar und spricht sich dafür aus, die eigenen Traditionen zu leben.

Zwar hat die Diskussion um die Moschee das vergangene Jahr in Hachenburg stark geprägt und die Atmosphäre auch zum Teil vergiftet, doch gibt es ja nicht nur dieses Thema in der Löwenstadt. Wie läuft es denn sonst so, wollen wir von Leukel wissen, der vom klaren Wahlausgang zu seinen Gunsten selbst überrascht war.

„Schade, dass meine Haustür-Besuche mit der Wahl zu Ende gegangen sind“, lacht der gelernte und studierte Bankfachmann. „Schon der Wahlkampf war für mich einfach super.“ Jetzt sei der Erwartungsdruck an ihn schon hoch, obwohl er sich ja erst einmal einarbeiten müsse, aber: „Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger“, heißt sein Motto. Leukel arbeitete bisher bei der Postbank in Bonn, hat aber sein Engagement dort zugunsten von Hachenburg um rund die Hälfte reduziert, was ihm zum großen Teil von der Stadt ausgeglichen wird. Zusätzlich hat er die Möglichkeit, auch noch im Homeoffice tätig zu sein. Dadurch ist er die meiste Zeit in Hachenburg erreichbar und nur mittwochs und donnerstags in Bonn. „Mir macht die Arbeit als Stadtchef, besonders auch mit dem engagierten Team, sehr viel Spaß“, sagt er und man nimmt es ihm problemlos ab. Doch auch seine Frau und die drei Jungs im Alter von zweieinhalb Monaten bis zweieinhalb Jahre sollen nicht zu kurz kommen. Deshalb machen Leukels jetzt erst einmal kurz Urlaub.

Von unserem Redaktionsleiter Markus Müller