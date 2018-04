15-Jähriger weiterhin vermisst: Polizei startet große Suchaktion

Die Polizei sucht weiter nach Daniel Damian Malinowski aus Unnau-Korb. Der 15-Jährige wird seit Sonntag, 15. April, vermisst. Bislang verliefen sämtliche Suchmaßnahmen erfolglos.

Der Jugendliche wird vermisst. Foto: Polizei

Für diesen Donnerstag hat die Polizeidirektion Montabaur eine große Suchaktion in den Waldgebieten rund um Unnau angekündigt. Mehrere Dutzend Beamte werden im Einsatz sein.

Der 15-Jährige ist zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und 60 Kilogramm schwer. Er hat eine schlanke Statur und dunkle, kurze Haare. Bekleidet war er mit einem silbergrauen Trainingsanzug, einem gelben T-Shirt und schwarzen Adidas-Turnschuhen.

Der Jugendliche hatte sein elterliches Wohnhaus am Sonntagabend, 15. April, gegen 19 Uhr mit dem Hinweis verlassen, er habe sein Handy verloren und wolle dieses nun suchen. Letztmalig wurde er kurze Zeit später von einer Dorfbewohnerin gesehen, als er in Korb in Richtung Bahnhof ging.