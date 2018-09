Rollt der Rheinexpress erst wieder ab Herbst 2018?

Die Stadtwegebahn Bopparder Rheinexpress steht still. Die kleine Bimmelbahn, die bis zu 56 Fahrgäste auf Stadtrundfahrt mitnehmen kann, begibt sich aktuell nicht mehr auf halbstündige Fahrt vorbei an römischen und mittelalterlichen Sehenswürdigkeiten. Grund dafür ist der plötzliche Tod des Betreibers kurz nach dem Saisonstart.

Still ruhen die Zugmaschine des Rheinexpresses und die dazugehörigen Anhänger am ehemaligen Bahnübergang zwischen Flogtstraße, Bahngleisen und Koblenzer Straße. Das Unkraut breitet sich immer weiter aus. Ein Ende der bahnfreien Zeit ist noch nicht in Sicht.

Da die Erben nicht daran interessiert sind, den Betrieb weiterzuführen, wurde zwischenzeitlich die Haltestellenbeschilderung in der Kernstadt vorübergehend entfernt. Die Konzession für die Stadtbahn läuft nach Informationen unserer Zeitung Anfang 2018 aus. Dann kann die Strecke neu vergeben werden.

Zwischenzeitlich hat sich ein Interessent gemeldet, der seinen neuen Geschäftszweig allerdings mit einer neuen Stadtwegebahn betreiben möchte. „Wenn die Konzession im Frühjahr 2018 erteilt wird, kann ich erst im Anschluss eine neue Bahn bestellen, die eine Lieferzeit von voraussichtlich einem halben Jahr hat“, sagt der Interessent, der namentlich noch nicht in Erscheinung treten möchte. Das hat zur Folge, dass die Bahn frühestens im Herbst 2018 die Fahrgäste befördern kann.

Aus Sicht von KD-Agent Jürgen Ehses ist es ein Unding, das niemand an dem Rheinexpress interessiert ist. Viele Schiffsausflügler haben gern das Bahnangebot wahrgenommen, um eine Runde mit der Bahn durch Boppard zu drehen oder sich von der Schiffsanlegestelle Richtung Mühltal zu bewegen, um dort mit der Sesselbahn die größte Rheinschleife oder den Vierseenblick zu erleben. „Keiner weiß genau, was läuft. Der Rheinexpress fehlt meinen Fahrgästen“, sagt Ehses. Fast jeder zweite Tagesgast, der mit dem Schiff nach Boppard kommt, hat gern die Stadtbahn genutzt. Die Köln-Düsseldorfer hat Rundfahrten mit der Bopparder Bahn im Jahresfahrplan beworben. „Sollte es bis zum Herbst keine Lösung geben, werden wir voraussichtlich das Bähnchen im Programm 2018 streichen“, sagt Ehses.

Neben Ehses wünscht sich auch die Sesselbahn Boppard eine baldige Wiederaufnahme des Stadtbähnchens, um Fahrgäste vom Zentrum zur Sesselbahn zu bringen. Rund 20 Minuten dauert die Fahrt von der Talstation zur Bergstation, nach wenigen Metern zu Fuß sind die beiden Ausflugslokale Gedeonseck und Vierseenblick erreichbar. Während am Gedeonseck die komplette Rheinschleife zu sehen ist, erhält der Betrachter einen grandiosen Blick auf vier unterschiedliche Streckenabschnitte des Rheins, als ob es vier Seen seien.

Heinz Krautkrämer, Geschäftsführer der Sesselbahn GmbH Boppard, befürwortet die Stadtbahn. „Es ist eine Bereicherung für kleine und große Leute. Tagestouristen werden zu den Attraktionen im Innenstadtbereich von Boppard gefahren, darunter wunderschöne Ecken in der Stadt wie Balz und Binger Gasse, die sie zu Fuß auf eigene Faust gar nicht finden würden. Ebenso kommen Rundfahrten beim Gast jeder Altersgruppe an. Während eines mehrstündigen Aufenthalts in Boppard nutzen viele Ausflügler das Bahn- und Sesselbahnangebot, um Boppard aus der Höhe zu erleben. Boppard braucht wieder eine Stadtbahn.“

Weniger profitieren die beiden Gastronomiebetriebe hoch über Boppard von der Bahn. Das Ausflugslokal Vierseenblick und Gedeonseck werden von Wanderern und Mountainbikern stark frequentiert. Tourist-Information und Stadtverwaltung ist aber ebenfalls sehr daran gelegen, dass die Stadtbahn schnellstmöglich wieder ihre Runden durch Boppard dreht. Schließlich ist die Bahn seit mehr als 30 Jahren eine feste Institution im touristischen Angebot geworden und bietet Tagestouristen einen schnellen Überblick und viel Informationen über die Perle am Rhein.

