„Macht mir hier bloß keine Rotkäppchen-Geschichte draus“, sagt Ilonka Degenhardt, als sie am „Tatort“ eintrifft. Die Amtstierärztin des Kreises Neuwied ahnt, dass ein neuerlicher Wolfsverdacht in Leutesdorf das Potenzial hat, Urängste vor dem im Märchen dämonisierten Raubtier zu wecken: Am Fuß der Weinberge und keine zehn Meter von einem Kinderspielplatz entfernt, hat eine Spaziergängerin am Montagmorgen ein gerissenes Schmalreh entdeckt und sofort Jagdpächter Jörg Herbst verständigt. Für ihn und seinen Jagdaufseher Norbert Klein liegt der Fall klar: Hier muss erneut ein Wolf – oder auch ein Wolfspaar – zugeschlagen haben. Das Abtrennen des Kopfes und das Verschmähen der Innereien würden darauf hindeuten. Zudem sei ein anderes Wildtier gar nicht zum Fällen eines Rehs in der Lage.

„Mir gibt das zu denken, dass die Wölfe so nah an die Zivilisation herankommen“, sagt Klein. Unausgesprochen bleibt die Befürchtung, dass spielende Kinder hätten in Gefahr geraten können. Die ...

Lesezeit für diesen Artikel (543 Wörter): 2 Minuten, 21 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.