Hells-Angels-Chef (50) im Koblenzer Rockerprozess: Ich nenne mich nicht Polizistenmörder

Feiert sich der Hells-Angels-Chef nach seinem Todesschuss von Anhausen als Polizistenmörder? Seit der Hells-Angels-Prozess im Januar am Landgericht Koblenz begonnen hat, kam dieser Verdacht mehrfach auf. Jetzt hat Hells-Angels-Chef Karl-Heinz "Kalli" B. (50) sein Schweigen gebrochen und den Verdacht zurückgewiesen.

Er ließ seinen Anwalt erklären: Er habe sich nie Polizistenmörder genannt – und nie als solcher vorgestellt. Vielmehr habe ihn die Presse mit diesem Begriff diffamiert, außerdem einige Nachbarn in Anhausen.

B. ist der Hauptangeklagte im Hells-Angels-Prozess. Er erschoss am 17. März 2010 in Anhausen einen Elitepolizisten, als dieser versuchte, mit einem Spezialeinsatzkommando die Tür seines Hauses aufzubrechen. Er wurde zu neun Jahren Haft verurteilt, musste die Strafe aber nicht absitzen, da der Bundesgerichtshof die Tat als irrtümliche Notwehr wertete und das Urteil aufhob. B. glaubte am Tattag fälschlicherweise, Bandidos-Rocker würden sein Haus überfallen.

Im Hells-Angels-Prozess wirft die Anklage ihm und fünf weiteren Rockern das Bilden einer kriminellen Vereinigung vor. Sie sollen zwischen 2013 und 2015 unter anderem einen Krieg gegen die Outlaws Ahrweiler geführt haben.

B., der als einziger Angeklagter noch in Untersuchungshaft sitzt, sagte im Prozess nichts, sondern ließ seinen Anwalt in seinem Namen eine Erklärung verlesen. Demnach setzte er sich nach dem Vorfall von Anhausen stets für friedliche Konfliktlösungen in der Rockerszene ein: "Ich stellte mich grundsätzlich gegen gewalttätige Auseinandersetzungen." Er sei 2014 zum Präsidenten des inzwischen verbotenen Motorradklubs Hells Angels Bonn gewählt worden, habe gegenüber anderen Klubs nie Gebietsansprüche erhoben und auf friedliche Koexistenz hingewirkt.

Im Prozess schilderte B. einen "feigen Überfall" vom 27. Juli 2013, als der Konflikt zwischen den Hells Angels Bonn und den Outlaws Ahrweiler eskalierte. Damals feierte der Motorradklub Bad Company in Bendorf eine Party, B. wurde vom Motorrad gerammt und verprügelt – mutmaßlich von Outlaws-Rockern. Er schilderte im Prozess, dass er die Angreifer wegen ihrer Motorradhelme nicht erkannte, ihm sein Helm vom Kopf getreten und seine Harley Davidson demoliert wurde. Die 2000 Euro Schaden wollte er von den Outlaws ersetzt haben.

Ende 2013 stattete B. dem Präsidenten (27) der Outlaws Ahrweiler einen Besuch ab, um das Geld einzutreiben. Zur Begrüßung soll er gesagt haben: "Ich bin Kalli B., der Polizistenmörder." Das haben die Eltern des Outlaw-Chefs im Prozess ausgesagt. B. wies diese Wortwahl jetzt zurück: "So etwas entspricht nicht meinen Umgangsformen und schon gar nicht meiner Einstellung zum Vorfall vom März 2010."

Der Prozess geht am Mittwoch weiter. B. hat angekündigt, dann möglicherweise Fragen der Staatsanwaltschaft zu beantworten.

