Im Distelfeld, in Block, in Heddesdorf, sogar in Engers und in Heimbach-Weis hat es in den vergangenen Wochen wieder und extrem stark gestunken. Der Verursacher steht für viele fest: das Kompostwerk der Firma Suez. Schlechte Filter, nicht geschlossene Türen, veraltete Technik, Modernisierungsstau bei wirtschaftlich abgeschriebener Anlage: Die Liste der mehr oder weniger offen formulierten Vorwürfe ist lang.

Das Unternehmen jedoch weist die Verantwortung von sich. Und die Kontrollbehörde kann nichts Gegenteiliges sagen. „Wir konnten keine verantwortliche Quelle feststellen. Ein Verdacht allein reicht nicht, um gesetzliche Schritte einzuleiten,“ ...

Lesezeit für diesen Artikel (433 Wörter): 1 Minute, 52 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.