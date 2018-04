Idar-Oberstein: Stadt untersagt Lkw-Verkehr zu Firma in Dickesbach

In nichtöffentlicher Sitzung hat der Idar-Obersteiner Ausschuss für Bauen, Infrastruktur und Umwelt (BIA) beschlossen, die Straßen "Bein" und Obere Kirchstraße und damit auch die Zufahrt zu den Sonnenhöfen für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen zu sperren.

Damit soll es bald vorbei sein: Die Stadt Idar-Oberstein sperrt ab Ende Mai die Zuwegungen von Weierbach zu den Sonnenhöfen für Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen. Damit muss der Zulieferverkehr zur Huhn GmbH über Dickesbach erfolgen.

Foto: Manfred Greber

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt

Der Ausschuss reagierte damit auf zunehmende Beschwerden von Anwohnern, die sich insbesondere am Abend, in der Nacht und am frühen Morgen über den starken Lkw-Verkehr durch das Wohngebiet beschwerten. Hinzu kommt, dass es die politischen Vertreter der Schmuckstadt nicht länger hinnehmen wollen, dass der Schwerlastverkehr zu einem Gewerbebetrieb auf Dickesbacher Gemarkung städtische Straßen und Wege abnutzt – während die Gewerbesteuer nach Herrstein fließt.

Marx: VG Herrstein ist gefordert

Ein Ausschussmitglied betont gegenüber der NZ: "Wenn etwa die Bein später einmal saniert werden muss, können wir den Anwohnern ja schwer vermitteln, dass sie hohe Kostenanteile tragen sollen, wenn nachweislich derart viele Lastwagen dort durchfahren." Dann müsste die Stadt wie stets in solchen Fällen einen höheren Anteil übernehmen, profitiert aber in diesem Fall gar nicht von den Gewerbesteuereinnahmen, die dieser Schwerlastverkehr generiert. "Herrstein kassiert und ist fein raus", erklärt das Ausschussmitglied weiter.

Auch das Unternehmen selbst müsse bei der Infrastruktur mitfinanzieren, lautet die mehrheitliche Meinung im Ausschuss – oder eben andere Wege nutzen. Bürgermeister und Baudezernent Friedrich Marx, der die Sitzung leitete, sagt: "Hier ist jetzt die Verbandsgemeinde Herrstein gefordert, eine einvernehmliche Lösung für Betrieb und Anlieger zu finden." Denn der in der offiziellen Pressemitteilung der Stadt zu lesende Satz (Nahe-Zeitung vom Samstag) "Die Andienung des in der Siedlung Sonnenhof gelegenen Betriebes ist weiterhin durch den bestehenden Wirtschaftsweg in Richtung Dickesbach gesichert", ist nur die halbe Wahrheit – schließlich ist die schmale Strecke für schwere Lkw kaum befahrbar und führt ebenso durch Wohngebiete in Dickesbach, für die ja die gleichen Lärmschutzregelungen gelten.

Darauf weist Dickesbachs Ortsbürgermeister Knut Wichter hin, der nun gemeinsam mit Herrsteins VG-Bürgermeister Uwe Weber eine Lösung finden will. Weber zeigte sich gegenüber der NZ vom Schritt der Stadt überrascht: "Wir waren eigentlich in Gesprächen, wie man das weiter handhabt. Jetzt müssen wir erst mal die Lage erörtern und dann gemeinsam mit der Ortsgemeinde und dem Betrieb eine Lösung finden."

Huhn: Existenz ist gefährdet

Stefan Huhn, Betreiber der Entsorgungsgesellschaft Huhn GmbH, sieht durch die Sperrung seinen Betrieb gefährdet, bei dem zurzeit rund 50 Menschen Arbeit finden: "Ich habe Verständnis dafür, dass die Anlieger sich belästigt fühlen. Aber es kann nicht sein, dass die Stadt hier eine genehmigte Zufahrt einfach sperrt." Huhn ist zuversichtlich, dass sich eine Lösung finden lässt. Der Wirtschaftsweg nach Dickesbach könne aber nicht die Lösung sein: "Wir nutzen ihn ja schon, so oft es geht. Für große Lkw ist dieser Weg aber nicht befahrbar." Nach Angaben Huhns wird sein Betrieb derzeit von rund 20 Lastwagen täglich angefahren.

Nach Informationen der NZ hat offenbar ein Antrag Huhns bei der zuständigen Genehmigungsbehörde das Fass zum Überlaufen gebracht. Die Entsorgungsgesellschaft hat bei der ADD Trier eine Erweiterung der Ausnahmegenehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSch) beantragt. Die Stadt hat dazu eine ablehnende Stellungnahme abgegeben – und nun die Sperrung der Zufahrtsstraßen durch Weierbach für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen verfügt. Huhn dagegen spricht von "lediglich einer Umwidmung", nach der später sogar weniger und nicht mehr Lkw-Anfahrten zu verzeichnen wären.

Pikant: Der Streitfall Sonnenhöfe ist nach der Wassergall bei Regulshausen der zweite "Kriegsschauplatz" zwischen Idar-Oberstein und der VG Herrstein, wo die Kommunen bislang bei Themen wie Nationalpark und Tourismusentwicklung doch stets bemüht waren, eine enge Zusammenarbeit zu unterstreichen.