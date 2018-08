Schweinepest bedroht den Kreis Birkenfeld

Bei Landwirten und Jägern im Kreis Birkenfeld nimmt die Unruhe zu: Seuchenexperten sind überzeugt davon, dass sich die Afrikanische Schweinepest auch bis nach Deutschland und auch in den Hunsrück und ins Naheland ausbreiten wird. Die Landwirte in der Region spüren noch keine Auswirkungen der drohenden Gefahr, bei manchen Jägern allerdings sieht dies anders aus.

Veterinäre eines Bergungsteams untersuchen in Schutzanzügen ein zu Übungszwecken dort abgelegtes totes Wildschwein. Zuständige Behörden und Organisationen üben bundesweit das Vorgehen bei einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP).

„Noch ist das Virus nicht bei uns angekommen“, sagt Hartmut Bauer, Geschäftsführer des Bauern- und Winzerverbandes Birkenfeld. Gespannt behält er das Radar-Bulletin des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI), Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, im Auge. Darin wird monatlich die Ausbreitung der Seuche registriert. Bauer stellt fest: Vom Baltikum her schwappt das Virus langsam in Richtung Westen – betroffen sind in der Regel Wildschweine. In Tschechien gibt es bereits auffällige Tiere. Und so hat das FLI das Risiko für eine Einschleppung nach Deutschland von „gering“ mittlerweile auf „mäßig“ hochgestuft.

Gelassenheit bewahren

Noch bleibt Bauer relativ gelassen. „Wir sind gut aufgestellt“, sagt er – auch wenn er gleichzeitig relativiert: „Richtig bewerten können wir dies natürlich erst im Seuchenfall.“ Der Bauernverband-Geschäftsführer verweist auf die Sachverständigengruppe, die Anfang des Jahres aufgebaut wurde und mittlerweile auch schon mehrmals getagt hat. Diesem Gremium, das sich landes- und bundesweit mit anderen solchen Gruppen austauschen soll, gehören Veterinäramt, Jägerschaft, Forstleute, Landwirte, Feuerwehr und Katastrophenschutz an. Bauer wünscht sich, dass der Ernstfall nicht eintreten wird. „Ich hoffe, dass dieser Kelch an uns vorübergeht“, betont er. Wenn nicht, könnten im Kreis Birkenfeld sechs oder sieben Betriebe mit Schweinehaltung durchaus in ihrer Existenz bedroht sein. Laut der Datenbank Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere (HIT) gibt es derzeit im Kreis Birkenfeld 70 Schweinehalter mit insgesamt 5056 Tieren – inklusive Hobbyhaltung und Minischweinen. Die Einzelbestandsgröße bewegt sich zwischen einem und circa 1150 Hektar.

Bauer sieht noch viele Fragen ungeklärt. Wer kommt für eine Entschädigung auf, sollte es zum Ausbruch der Seuche kommen? Wie sollen die einzelnen Sperrzonen voneinander abgetrennt werden? Zäune wie in Tschechien seien im Kreis Birkenfeld bei der bestehenden Infrastruktur kaum vorstellbar. „Das Land lässt die Landkreise bei diesem Problem allein“, glaubt Hartmut Bauer.

„Noch ist die Seuche nicht da“, sagt auch Kirsten Beetz, Vorsitzende der Kreisjägerschaft. „Und unser Ziel ist natürlich, den Ausbruch zu verhindern. Da geht es uns nicht anders wie den Landwirten.“ Derzeit gibt es 349 Jagdscheininhaber in der Kreisgruppe, insgesamt sind im Landkreis sogar 972 Jagdscheininhaber registriert. Der Jägerschaft sei es wichtig, den Bestand an Schwarzwild erheblich zu reduzieren. Dies werde allerdings ohnehin seit Jahren versucht.

Anhand der Abschusszahlen sieht man deutlich, dass die Jäger auf die wachsende Population reagieren. Wurden 2015/16 noch 1823 Stück Schwarzwild geschossen, waren es in der Saison darauf 2623 Wildscheine und 2017/18 schon 3198. Abschlussmindestzahlen gibt es anders als etwa bei Rehwild, wo Abschussvereinbarungen zu treffen sind, nicht.

Angesichts der immer näher rückenden Tierseuche wird von den Jägern gefordert, den Bestand um 70 Prozent zu reduzieren. „Das ist selbstverständlich nicht zu schaffen“, sagt die Kreisvorsitzende. Die Devise sei aber, so viel Schwarzwild wie möglich zu erlegen. Aber bei allem Bemühen, den Bestand zu reduzieren, dürfe die Waidgerechtigkeit nicht vergessen werden. „Mit anderen Worten: Es geht nicht um das Abschießen, sondern um das Erlegen von Wild“, betont Kirsten Beetz, die zudem auf einen weiteren Aspekt hinweist: „Die Kreisverwaltung hat durch ihre Entscheidung, die Trichinenschaugebühren für aufgebrochenes Schwarzwild bis 30 Kilogramm zu erlassen, natürlich auch einen guten Beitrag geleistet“, lobt Beetz.

Schwarzwild kein Ungeziefer

Dennoch sei Schwarzwild kein Ungeziefer, sondern Hochwild „von einer unglaublichen Intelligenz und Anmut“, wie die Kreisvorsitzende bekräftigt. Erlegte Stücke seien in jeder Darbietungsform – Wurst, Braten, Fleischkäse und mehr – schmackhaft und absolut ökologisch. „Ein Wildschwein sucht sich seine Nahrung selbst, lebt selbstbestimmt und hört oft den Knall nicht, mit dem es erlegt wird. Dieses Glück hat ein Hausschwein oftmals nicht, wenn es in engen Ställen lebt und darauf warten muss, irgendetwas zu fressen zu bekommen“, erklärt Beetz.

Noch sei im Kreis Birkenfeld keine Afrikanische oder Europäische Schweinepest ausgebrochen, und somit könne das Fleisch – die Jäger sagen Wildbret – ohne Bedenken gegessen werden. Die passionierte Jägerin fügt hinzu: „Das wäre es auch bei Ausbruch der ASP, weil diese Seuche für den Menschen völlig unbedenklich ist.“ Wildfleisch sollte allerdings immer ausreichend erhitzt werden.

Die Kreisjägergruppe wirbt dafür, sich mit den ortsansässigen Jägern oder mit der Kreisgruppe in Verbindung zu setzen. Die Vorsitzende versichert: „Wildfleisch kann genauso zubereitet werden wie anderes Fleisch – zu Schnitzel, Sauerbraten oder normalem Braten, Hackfleisch und vielem mehr. Wir liefern auch gern Rezepte.“ Der Landesjagdverband biete zudem auch Kurse unter dem Motto „Wildes Kochen“ an. „Es ist vielleicht eine Idee, zur ursprünglichen Nahrung zurückzukehren“, sagt Beetz abschließend.

