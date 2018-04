Wie schön ist es, durch die Altstadt zu flanieren, gerade jetzt in diesen ersten Frühlingstagen – wenn nicht gerade ein Lieferwagen oder Anwohner-Pkw um die Ecke kommt. Und auch die Flussufer sind ideal für einen Spaziergang. An anderen Stellen sieht es schon anders aus: Um über viele Fußgängerampeln zu kommen, muss man rennen, und an anderen Stellen führen manchmal nur Brücken oder Unterführungen ans Ziel. Fußgänger gibt es überall in Koblenz – aber nicht überall sind die Bedingungen gleich gut.

Etwa ein Viertel beträgt der Anteil der Fußgänger am Verkehr in der Stadt, haben die Autoren des Verkehrsentwicklungsplans herausgearbeitet, der im Auftrag der Stadt erstellt wurde und in den kommenden ...

