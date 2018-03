In der Ferienzeit wird es voll im Tierheim Koblenz

Dass Hunde einfach ausgesetzt oder Katzen mehr oder weniger einfach "weggeworfen" werden, passiert ständig. Im Koblenzer Tierheim miaut und bellt es derzeit wieder in allen Ecken. Zwar ist die Kapazitätsgrenze mit derzeit 40 Katzen und 18 Hunden noch nicht erreicht, aber es kommen fast täglich Tiere dazu.

In der Ferienzeit sind Tiere oft im Weg und landen im Tierheim 1 von 9 Im Koblenzer Tierheim miaut und bellt es derzeit wieder in allen Ecken. Zwar ist die Kapazitätsgrenze mit derzeit 40 Katzen und 18 Hunden noch nicht erreicht, aber es kommen fast täglich welche dazu. Foto: Doris Schneider 2 von 9 Im Koblenzer Tierheim miaut und bellt es derzeit wieder in allen Ecken. Zwar ist die Kapazitätsgrenze mit derzeit 40 Katzen und 18 Hunden noch nicht erreicht, aber es kommen fast täglich welche dazu. Foto: Doris Schneider 3 von 9 Im Koblenzer Tierheim miaut und bellt es derzeit wieder in allen Ecken. Zwar ist die Kapazitätsgrenze mit derzeit 40 Katzen und 18 Hunden noch nicht erreicht, aber es kommen fast täglich welche dazu. Foto: Doris Schneider 4 von 9 Im Koblenzer Tierheim miaut und bellt es derzeit wieder in allen Ecken. Zwar ist die Kapazitätsgrenze mit derzeit 40 Katzen und 18 Hunden noch nicht erreicht, aber es kommen fast täglich welche dazu. Foto: Doris Schneider 5 von 9 Im Koblenzer Tierheim miaut und bellt es derzeit wieder in allen Ecken. Zwar ist die Kapazitätsgrenze mit derzeit 40 Katzen und 18 Hunden noch nicht erreicht, aber es kommen fast täglich welche dazu. Foto: Doris Schneider 6 von 9 Im Koblenzer Tierheim miaut und bellt es derzeit wieder in allen Ecken. Zwar ist die Kapazitätsgrenze mit derzeit 40 Katzen und 18 Hunden noch nicht erreicht, aber es kommen fast täglich welche dazu. Foto: Doris Schneider 7 von 9 Im Koblenzer Tierheim miaut und bellt es derzeit wieder in allen Ecken. Zwar ist die Kapazitätsgrenze mit derzeit 40 Katzen und 18 Hunden noch nicht erreicht, aber es kommen fast täglich welche dazu. Foto: Doris Schneider 8 von 9 Im Koblenzer Tierheim miaut und bellt es derzeit wieder in allen Ecken. Zwar ist die Kapazitätsgrenze mit derzeit 40 Katzen und 18 Hunden noch nicht erreicht, aber es kommen fast täglich welche dazu. Foto: Doris Schneider » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Koblenz – "Bitte, wer mich findet, nimmt mich mit nach Hause oder bringt mich ins Tierheim. Ich bin zwei Jahre alt und tierlieb." Diesen Zettel trug eine etwa zweijährige Schäferhündin am Halsband. Sie wurde völlig verstört am Moselweißer Friedhof mit dem Zettel am Halsband angebunden gefunden und ins Tierheim gebracht.

Dass Hunde einfach ausgesetzt oder Katzen mehr oder weniger einfach "weggeworfen" werden, passiert ständig. Im Koblenzer Tierheim miaut und bellt es derzeit wieder in allen Ecken. Zwar ist die Kapazitätsgrenze mit derzeit 40 Katzen und 18 Hunden noch nicht erreicht, aber es kommen fast täglich Tiere dazu.

"Die Menschen wissen offenbar nicht, was sie ihrem einst geliebten Tier antun, wenn sie es aussetzen", sagt Tierheimleiterin Kirstin Höfer. "Viele Hunde erleiden wirklich ein Trauma, hängen danach wie die Kletten an ihren neuen Menschen und haben Angst, alleine gelassen zu werden."

Im Tierheim Koblenz kommen zur Ferienzeit oft bis zu vier Tiere täglich, berichtet Höfer. Sie werden vom Ordnungsamt aufgegriffen oder von Privatpersonen gefunden. Bei Tieren, die nicht durch Tätowierung oder Chip gekennzeichnet sind und die nach drei oder vier Tagen nicht von ihren Besitzern gesucht werden, gehen die Tierheimmitarbeiter davon aus, dass jemand sie loswerden wollte.

Jedes Tier muss erst einmal einen Gesundheitscheck durchlaufen und einige Tage separat gehalten werden. Auch danach ist lange nicht jeder Hund und jede Katze gern mit anderen zusammen. "Für die Tierschützer ist es nicht nur viel Arbeit, die Tiere zu versorgen, sondern auch emotionale Schwerstarbeit", sagt Kirstin Höfer. Zusätzlich sind die Kosten, die die vielen Tiere verursachen, eine große Belastung für den Tierschutzverein, der Träger des Heims ist. "Wir bekommen zwar Zuschüsse von Städten und Gemeinden, die decken aber nur einen Bruchteil der gesamten Kosten ab", berichtet Höfer.

Einfacher soll die Arbeit im neuen Tierheim werden. Wenn alles gut läuft, kann Anfang Oktober mit dem Bau begonnen werden, sagt der kaufmännische Leiter Horst Spang. Die geforderten Ausgleichsflächen für den Naturschutz seien gefunden, Bau- und Zuschussanträge geschrieben. "Jetzt kann es losgehen."

Das Tierheim ist auf Spenden angewiesen. Die kann man auch telefonisch veranlassen: Wer die Nummer der Spenden-Hotline 09001/224414 wählt, hört "Sie spenden 5 Euro zugunsten der Tierheimtiere in Koblenz. Wenn Sie nicht spenden wollen, dann legen Sie jetzt auf ." Wenn man dran bleibt, werden 5 Euro auf die Telefonrechnung aufgeschlagen.

Von unserer Redakteurin Doris Schneider