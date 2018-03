"Lager Rebstock": Gedenkstätte steht kurz vor Vollendung

Aus unserem Archiv

Marienthal

Das sogenannte Dritte Reich hat auch in der hiesigen Region ihre Spuren hinterlassen. Nun soll am Donnerstag, 9. November, um 11 Uhr die Erinnerungsstätte „Lager Rebstock“ oberhalb von Marienthal eröffnet werden, die die Erinnerung an die Vergangenheit wachhalten soll.