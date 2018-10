Windpark Fürfeld: BI Gegenwind setzt auf EU-Recht

Das ist eine Entwicklung, die weit über die Dimensionen von Fürfeld hinausgeht. Sollte der Gerichtshof der Europäischen Union mit Sitz in Luxemburg tatsächlich wahr machen, was sich andeutet, dann wackeln nicht nur die Anlagen im Windpark Fürfeld.

Streitthema Windpark Fürfeld: Sollte demnächst EU-Umweltrecht greifen, dann droht den Riesen weiteres Ungemach. Foto: Gustl Stumpf

Von unserem Redaktionsleiter Gustl Stumpf

Noch drehen sich die Windräder in Fürfeld und in Winterborn, doch die Bau- und Betriebsgenehmigung der sieben Anlagen – eine weitere ist genehmigt, existiert aber noch nicht – steht auf wackligen Beinen. Die Bürgerinitiative Gegenwind Fürfeld (BI) ist sich sicher, dass der komplette Windpark rechtswidrig errichtet wurde. Mit der Klage beim Verwaltungsgericht Koblenz will eine Bürgerin nun die Aufhebung der Genehmigungen erwirken.

In einer Pressemitteilung weist die BI darauf hin, dass Klagen von Nachbarn, die sich auf Mängel bei der Umweltverträglichkeit berufen, im deutschen Recht noch nicht vorgesehen sind. Die Betonung liegt dabei auf „noch nicht“. Denn, so heißt es vonseiten der BI weiter, in diesem Punkt verstößt das deutsche Recht gegen bindende Vorgaben des Europarechts. Die Zuversicht der BI wird geschürt durch das Vorgehen der EU-Kommission, die Klage gegen die Bundesrepublik erhoben hat. Das Verfahren sei weit fortgeschritten: Der Generalstaatsanwalt beim Europäischen Gerichtshof habe in seinen Anträgen deutlich gemacht, dass der einzelne Bürger die Möglichkeit haben muss, sich mit einer Klage gegen Genehmigungen auf Verstöße gegen Umweltrecht zu berufen. Die Luxemburger Richter entscheiden im Prinzip darüber, ob das privilegierte Klagerecht der Umweltverbände, wie in Deutschland festgelegt, überhaupt rechtens ist.

Zur Erinnerung: Aufgrund einer Klage des BUND Rheinland-Pfalz (Bund für Umwelt und Naturschutz) waren Bau und Betrieb der Windkraftanlagen in Fürfeld schon einmal eingestellt worden. Nach einem Rechtsmittelverzicht des BUND wurden dann aber mittels Nachtrags- und Änderungsbescheiden der Bad Kreuznacher Kreisverwaltung die Genehmigungen wieder in Kraft gesetzt. Ein Prozedere, dass innerhalb der Naturschutzorganisation für heftigen Wirbel, für eine Zerreißprobe bis hin zum Rücktritt des damaligen Vorsitzenden Harry Neumann, sorgte.

Die alles alles entscheidende Frage nach dem ganzen Hickhack: Spielt der BUND nachdrücklich die der Umwelt geschuldete neutrale Rolle? Vor allem vor dem Hintergrund, dass Verwaltungsgerichte schon zweimal Bebauungspläne der Ortsgemeinde wegen gravierender Mängel bei der Umweltverträglichkeitsprüfung aufgehoben haben. Auch die aktuell anhängigen Klagen werden damit begründet. "Sie setzen dort an, wo der BUND mit seinem Rechtsmittelverzicht die Vertretung der Naturschutzinteressen aufgegeben hat", erklärt Stephan Schlitz als Sprecher der Bürgerinitiative Gegenwind Fürfeld. Schlitz ist überzeugt davon, dass die "lange überfällige Anpassung an EU-Umweltrecht" kommen wird. Dann wäre der Klageweg in Naturschutzfragen auch für Privatpersonen frei und die bisherige Sonderstellung der Umweltverbände beseitigt. "Mit all den mittlerweile offensichtlich gewordenen Problemen, die sich durch die erkennbare Beeinflussung von Politik und Wirtschaftslobby ergibt", unterstreicht Schlitz.

Den Schritt zum Verwaltungsgericht begründet Schlitz mit dem Verhalten der Kreisverwaltung als Genehmigungsbehörde. Sie habe aus der gerichtlichen Aufhebung des Bebauungsplans "Windpark Fürfeld" keinerlei Konsequenzen gezogen und auch die Einwendungen von Bürgern im Widerspruchsverfahren zurückgewiesen. Schließlich hätten Verwaltungs- wie Oberverwaltungsgericht festgestgestellt, dass keine ordnungsgemäße Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgt sei, weil unsachgemäße Gutachten verwendet wurden. Die Gemeinde Fürfeld hat inzwischen die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans beschlossen, wer den bezahlen soll, steht aber nicht fest, nachdem die Betreiberfirma Gaia den städtebaulichen Vertrag gekündigt und Schadensersatzansprüche geltend machte.