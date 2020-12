Fürfeld

Stillstand auf dem 323 Meter hohen Fürfelder Deutling: Am 23. Mai, 8.16 Uhr, schlug ein Blitz in das Übergabehäuschen ein – hier fließt der Strom ins Netz. Seither herrscht Ebbe im Windpark der Energiegesellschaft (EGF) Fürfeld GmbH & Co KG, stehen die Rotoren aller sieben seit Dezember 2013 und 2014 betriebenen Räder. Eines der drei dicken Erdkabel ist verschmort, wird nun rasch ersetzt. Ab 8. Juni fließt der Ökosaft mit einer technischen Zwischenlösung wieder, sichert das beauftragte Reparaturunternehmen der EGF zu.