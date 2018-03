Kreuznach dreht am großen Rad: Mobilitätsstation soll 2019 fertig werden [Planskizzen]

Aufbruch in eine andere Mobilitätszukunft: Die Stadt Bad Kreuznach wird am Bahnhof eine verkehrsmittelübergreifende Mobilitätsstation mit Infopunkt und einem großen Fahrradparkhaus mit 400 Fahrradabstellplätzen bekommen.

Neue Mobilitätsstation am Bahnhof : Service unten, Fahradparkhaus oben 1 von 6 Aufbruch in eine andere Mobilitätszukunft: Die Stadt Bad Kreuznach wird am Bahnhof eine verkehrsmittelübergreifende Mobilitätsstation mit Infopunkt und einem großen Fahrradparkhaus mit 400 Fahrradabstellplätzen bekommen. Foto: StadtLandBahn 2 von 6 Im Erdgeschoss soll ein Dienstleistungscenter für (Rad-)Tourismus, E-Mobilität, Stadtinformation und Informationen zum öffentlichen Personennahverkehr entstehen. Foto: StadtLandBahn 3 von 6 Idee und Konzeption basieren auf der Errichtung eines gesicherten Fahrradparkhauses (hier Plan vom Obergeschoss des Gebäudes) Foto: StadtLandBahn 4 von 6 Der Standort der Mobilitätsstation ist auf der nördlichen Seite des Bahnhofs neben dem Empfangsgebäude. Das Gebäude am Bahnhof hat eine Bruttogeschossfläche von rund 800 Quadratmetern im Erdgeschoss und rund 900 Quadratmetern im Obergeschoss. Die reine Nutzfläche ist etwa 20 Prozent kleiner. Das Gebäude ist circa 55 Meter lang und 18 Meter tief. Foto: StadtLandBahn 5 von 6 Über eine breite Auffahrrampe gelangt man zum eigentlichen Fahrradparkhaus im ersten Stock. (Schnitt) Foto: StadtLandBahn » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr soll in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch, 24. Januar, ab 17.30 Uhr im Else-Liebler-Haus den Weg dafür frei machen.

Idee und Konzeption basieren auf der Errichtung eines gesicherten Fahrradparkhauses sowie eines Dienstleistungscenters für (Rad-) Tourismus, E-Mobilität, Stadtinformation und Informationen zum öffentlichen Personennahverkehr.

Zum Hintergrund: Mit einer Projektskizze nahm die Stadt im April 2016 an dem Bundeswettbewerb „Klimaschutz im Radverkehr“ teil. Unter 183 Bewerbungen wurde die Stadt von dem Projektträger Jülich ausgewählt. Nach dem einstimmigen Stadtratsbeschluss von November 2016 wurden die Planungen fortgeführt und der Förderanzrag gestellt. Die Kosten für das Gesamtprojekt wurden damals auf 1,85 Millionen Euro beziffert.

Mitte 2017 bekam die Stadt den Bewilligungsbescheid. Die Zuwendung beläuft sich auf 1,66 Millionen Euro, das sind etwa 90 Prozent der geschätzten förderfähigen Kosten über 1,85 Millionen Euros aus dem Jahr 2017, die sich im Rahmen der Fortschreibung der Entwurfsplanung ergaben. Laut Klaus Christ, Leiter des städtischen Bauamtes, liegt die aktuelle finale Kostenrechnung für das Projekt bei rund 2,1 Millionen Euro. Dazu kommen noch 200.000 Euro für Abbruch und Entsorgung der bestehenden Gebäude. Die Abbrucharbeiten sind ausgeschrieben und werden im Frühjahr 2018 ausgeführt, erklärte Christ beim Pressegespräch im Vorfeld der Bauausschusssitzung. Ebenfalls im Frühjahr werden die Bauantragsunterlagen erstellt, sodass das Projekt bis Ende 2019 fertiggestellt werden kann.

Der Standort der Mobilitätsstation ist auf der nördlichen Seite des Bahnhofs neben dem Empfangsgebäude. Das Gebäude am Bahnhof hat eine Bruttogeschossfläche von rund 800 Quadratmetern im Erdgeschoss und rund 900 Quadratmetern im Obergeschoss. Die reine Nutzfläche ist etwa 20 Prozent kleiner. Das Gebäude ist circa 55 Meter lang und 18 Meter tief.

Im Erdgeschoss soll ein Dienstleistungscenter für (Rad-)Tourismus, E-Mobilität, Stadtinformation und Informationen zum öffentlichen Personennahverkehr entstehen.

Im Erdgeschoss sol es Info- und Serviceangebote geben – Elektromobilität, Car-Sharing, Fahrradwerkstatt Touristinfo, Stadtwerke und Stadtbusse. Mit dem neuen Angebot will man den ÖPNV und den Radverkehr stärken. Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer hält auch die Zahl von 400 sicheren Fahrradstellplätzen für durchaus realistisch. „Künftig wird die Mobilität viel stärker durch unterschiedliche Fortbewegungsmittel geprägt sein“, ist sie überzeugt. „Auch wenn dies im ländlichen Raum seine Grenzen hat und es bis dahin noch ein weiter Weg ist.“ Die Mobilitätsstation soll die unterschiedlichen Verkehrsmittel wie Rad, Busse und Car-Sharing, etwa für Leute, die mit der Bahn hier ankommen, verknüpfen.

Über die Angebote und Vermietungen sollen Einnahmen zur Unterhaltung der Mobilitätsstation generiert werden. An Gewinnen aus der geplanten Vermietung der Erdgeschossflächen macht Klaus Christ diese Rechnung auf: Etwa 100 Quadratmeter werden für 10 Euro den Quadratmeter an die Firma OK Motorrad und 100 Quadratmeter Außenfläche für 3 Euro den Quadratmeter an die Kreuznacher Stadtwerke vermietet. Die restliche Mietfläche von 200 Quadratmeter wird für 12 Euro pro Quadratmeter ausgeschrieben. Die Stadt kalkuliert mit jährlichen Mieteinnahmen von 44.400 Euro. Aus der Stellplatzablöse können Mittel für eine Verbesserung der Fahrradinfrastruktur in das Projekt fließen. Hier geht man von 200.000 Euro aus.

Über eine breite Auffahrrampe gelangt man zum eigentlichen Fahrradparkhaus im ersten Stock. Die Fassade im Obergeschoss erhält keine Holz-, sondern eine geschlossene Polykarbonatverkleidung. Der Holzclusterzuschuss (80.000 Euro Fördersumme) muss noch beantragt werden. Konstruktion, die Fassade des Erdgeschosses und die Innenraumbekleidungen sind aus Holz. Hierzu fanden bereits Vorgespräche mit den Verantwortlichen statt. Aufgrund der zugesagten Fördergelder, der Mieteinnahmen und der Verwendung von Mitteln aus der Stellplatzablöse hat sich das Projekt innerhalb von rund zehn Jahren amortisiert, ist die Verwaltung überzeugt.

Von unserem Redakteur Harald Gebhardt