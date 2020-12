Bad Kreuznach

Offizielle Eröffnung der Mobilitätsstation am Bahnhof ist erst im Frühjahr, aber seit Dienstag ist das rund 3,4 Millionen Euro teure Bauwerk am Bahnhof teilweise in Betrieb. Der Start verlief keineswegs geräuschlos, denn Mitglieder der Fraktionsgemeinschaft FDP, Faire Liste und Freie Wähler taten ihren Unmut kund, dass das Projekt doppelt so teuer wurde als ursprünglich geplant. Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer (SPD) war gar nicht erschienen und musste sich mit der Kritik der Fraktionsgemeinschaft nicht auseinandersetzen.