Bad Kreuznach

Mit den guten Nachrichten in Sachen Mobilitätsstation am Bahnhof war es am Mittwoch in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr schnell vorbei. Am 1. Dezember soll das Fahrradparkhaus nutzbar sein, ebenso sollen dann die ersten Mieter einziehen. Dann endet eine fast genau zweijährige Bauzeit. Eigentlich wollte man bereits Mitte des Jahres damit durch sein.