Bad Kreuznach

Nein, die Ausführungen von Bad Kreuznachs Bauamtsleiter Klaus Christ in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr am 17. Juni haben ihnen nicht gefallen. Die Mobilitätsstation am Bahnhof wird 3,4 statt 2,5 Millionen Euro kosten und das Planungsbüro „Stadt Land Bahn“ soll dafür die Hauptverantwortung tragen!? Auf 570.000 Euro taxierte das Bauamt die Fehlkalkulation des Büros, man hätte dort die Kosten zu niedrig angesetzt.