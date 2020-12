Bad Kreuznach

Sven Kriewald wird Ankermieter in der noch im Bau befindlichen Mobilitätsstation am Bad Kreuznacher Bahnhof. Der Gründer von OK Bikes wird einen Teil seines E-Bike-Sortiments von seinem jetzigen Standort in Planig in die Innenstadt verlagern. Dort wird er E-Bikes und Lasten-E-Bikes des renommierten Darmstädter Herstellers Riese & Müller verkaufen und vermieten.