2. Gerichtstag hinter Panzerglas: Falscher Psychologe nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau

Kreis Bad Kreuznach. Der materielle Schaden, um den es am Landgericht Bad Kreuznach geht, ist genau beziffert: Insgesamt 759.000 Euro hat die Justizkasse für Gutachten gezahlt, die ein 44-Jähriger als Psychologe für Gerichte an der Nahe und darüber hinaus verfasste, obwohl er gar kein Diplom hat – Betrug in 175 Fällen. Doch das Verfahren wirft noch ganz andere drängende Fragen auf, um die es in dem Prozess vor der 2. Strafkammer nicht geht, die aber unausgesprochen im Raum stehen.

Wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 175 Fällen von November 2009 bis April 2014 und dazu noch wegen Falschaussage in sieben Fällen hat sich der Angeklagte zu verantworten. Aber was sind die von ihm unter falschem Titel erstellten Expertisen, die über das Schicksal von Familien entschieden, wirklich wert? Und wie glaubwürdig ist ein Gutachter, der es mit der Wahrheit offenkundig wiederholt nicht so genau genommen hat?

Ein Beispiel vom zweiten Verhandlungstag am Donnerstag: Aus dem Tresor einer Bekannten soll der gebürtige Saarländer im Jahr 2015 17.300 Euro entwendet haben. In einem vor Gericht verlesenen, sehr persönlich gehaltenen Schreiben an die Frau begründet er diese Tat damit, dass ihm wegen unbezahlter Klinikrechnungen Zwangshaft gedroht habe. Zum Prozessauftakt hatte er hingegen berichtet, dass er das Geld für die Beerdigung seines Vaters gebraucht habe. Diese Darstellung bestätigte er gestern.

In dem Brief an die bestohlene Freundin behauptet er zudem, dass es mit ihm beruflich immer weiter aufwärtsgegangen sei – bis er als Gutachter in einem Fall die Justiz belastet habe. Danach sollte er von dieser aus dem Weg geräumt werden, beklagt er sinngemäß in dem Schreiben. Er habe etwas konstruiert, um bei der Frau Verständnis zu wecken, musste er auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters Dr. Bruno Kremer einräumen.

Warum fragte keiner nach der Qualifikation des Gutachters?

Aber auch Justitia selbst macht in diesem Fall eine schlechte Figur: Dem Angeklagten wurde es erstaunlich leicht gemacht, den falschen Titel zu nutzen. Von Anfang an kam offenbar niemand auf die Idee, mal nach seiner Qualifikation zu fragen. Unklar ist bisher auch, wer ihm den ersten Auftrag für ein Gutachten erteilte.

Infrage kommt möglicherweise eine Familienrichterin, die an seinen Einschätzungen fachlich nichts auszusetzen hatte. Sie hätten sich mit ihren eigenen Auffassungen gedeckt, gab sie als Zeugin an. Das galt auch für jene Einzelfälle, in denen sie neue Gutachten eingeholt habe, nachdem sich Elternteile beschwert hatten. „Hätte ich gewusst, dass er kein Diplom-Psychologe war, wäre es mir schwerer gefallen, ihn zu beauftragen“, meinte die Richterin.

Welche Folgen die Gutachten des Mannes aus Idar-Oberstein für viele Betroffene gehabt haben, das stand in Bad Kreuznach nicht nur Debatte. Hier ging es zunächst nur um den Schaden für die Justizkasse in Höhe von insgesamt 759 000 Euro. Foto: dpa

Betroffene Mutter brachte das Lügengebäude ins Wanken

Der mit seiner zweiten Frau im Kreis Birkenfeld lebende Therapeut berichtete, sich vor Beginn seiner Gutachtertätigkeit persönlich am Amtsgericht Idar-Oberstein vorgestellt zu haben. Das war nach den bisherigen Erkenntnissen vermutlich im Jahr 2007. Die näheren Umstände soll der Amtsgerichtsdirektor beim nächsten Prozesstag am Mittwoch, 31. Januar, 14 Uhr, als Zeuge klären helfen.

Dass der Angeklagte, der nach einem Fernstudium nur die Zulassung für nichtärztliche Psychotherapie hatte, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen tätig war, fiel nach Informationen unserer Zeitung erst auf, als eine betroffene Mutter bei der Kreisverwaltung Birkenfeld intervenierte. Diese schöpfte Verdacht und forderte ihn auf, seine Qualifikation nachzuweisen. Das versuchte er mit einer gefälschten Urkunde.

Durch schussicheres Glas vom falschen Psychologen getrennt: betroffene Mütter und Väter

Der zweite Verhandlungstag fand – offenbar wegen einer Drohung – unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Alle Besucher wurden durchsucht. Zudem war der Verhandlungsraum durch eine Wand aus schusssicherem Glas vom Zuschauerbereich abgetrennt. Dort saßen auch diesmal wieder einige Betroffene, denen ihrer Meinung nach durch die Gutachten des falschen Diplom-Psychologen zu Unrecht ihre Kinder weggenommen wurden. Kurt Knaudt