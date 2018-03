Mit mehr Studienplätzen gegen Ärztemangel

Henning Weil (51) aus Betzdorf, Facharzt für Allgemeinmedizin und eigener Praxis in Scheuerfeld, sieht in Sachen drohender Ärztemangel klar eine Ursache: „Es wird zu wenig ausgebildet. Studienplätze wurden in großer Zahl abgebaut. Das rächt sich jetzt.“

Henning Weil, Facharzt für Allgemeinmedizin und mit Praxis in Scheuerfeld, fordert mehr Studienplätze im Fach Medizin. Nur so sei das Problem Ärztemangel in den Griff zu bekommen.

2005 hat Weil die Hausarztpraxis von Dr. Kian Liem Tjeng in Scheuerfeld übernommen, mit 39 Jahren. Bei der Bundeswehr hatte er sich 1985 für 20 Jahre verpflichtet, Medizin studiert und war alle paar Jahre bundesweit an anderen Standorten tätig. Wer da Familie hat und wo Kinder zur Welt kommen, stellt sich die Frage nach einer Perspektive. Es fällt der Blick wieder auf die Heimatregion. Ehefrau und Kollegin Anja stammt aus Neunkirchen, Weils Eltern aus Betzdorf. So ist man 1996 wieder in Betzdorf gelandet, denn ohne die Großeltern wäre die Betreuung der vier Kinder bei laufender Facharztweiterbildung seiner Frau und der eigenen Anwesenheit nur an den Wochenenden nicht möglich gewesen. Weitere Einsätze und Versetzungen bei der Bundeswehr standen aber noch an. Angesichts der Kinder lag es aber nahe, dass man langfristig in Betzdorf bleibt. Weg von dem Wanderleben (bis hin zu Auslandseinsätzen) bei der Bundeswehr. So kam er zur Arztpraxis in Scheuerfeld. Weil sagt, dass er nach seinem Wissen der letzte Arzt in der Region Betzdorf-Kirchen sei, der 2005 eine Arztpraxis übernommen hat. Heute ist er dort gemeinsam mit Dr. Frank Neugebauer tätig.

Weil kennt die Problematik der bald fehlenden Hausärzte in der Region. „Das kommt mit einem Schlag. Da entsteht ein riesiges Loch.“ Noch gilt die Region als voll versorgt. Aber was ist in wenigen Jahren? Im kassenärztlichen Bereich in Rheinland-Pfalz sind 37,5 Prozent der Ärzte älter als 60 Jahre. „Das konnte man bereits vor Jahren sehen. Da hätte längst von der Politik reagiert werden müssen“, ist eine deutliche Kritik. „Es fehlen einfach die Studienplätze für Mediziner. Werden genügend Menschen ausgebildet, so kommen sie schließlich auch in Regionen wie den Westerwald und die Eifel.“ Das sei vor Jahrzehnten schon einmal so gewesen. Da gab es genügend ausgebildete Ärzte, die sich niederlassen wollten. Nicht jeder fand in seiner angestammten oder bevorzugten Region eine Praxis. So fiel bei dem ein oder anderen auch erst einmal notgedrungen der Blick Richtung Westerwald. „Und da sind sie schließlich auch heimisch geworden“, stellt Weil fest.

Für den Hausarzt ist die Lösung für den drohenden Ärztemangel somit eigentlich klar: „Wir brauchen wesentlich mehr Studienplätze für Medizin.“ Vor der Wende gab es allein in Westdeutschland einmal rund 14.000 Studienplätze. Heute sind es in ganz Deutschland rund 11.000. Dass dies Konsequenzen hat, sei doch klar. „Für diesen Mangel ist eindeutig die Politik verantwortlich. Das ist nicht Sache der Kassenärztlichen Vereinigung“, verdeutlicht er.

Und bei Studienplätzen sieht er auch Rheinland-Pfalz in der Verantwortung. Auf eine Million Einwohner kommen hier 900 Plätze. In Hessen sind das zum Vergleich 2400.

Dass Kommunen oder Kreise Ärzten besondere Lockangebote machen (Gebäude zur Verfügung stellen etc.), ist für Weil keine sinnvolle Lösung. Das ist nur Verdrängungswettbewerb. „Wer bietet mehr, Kommunen in der Eifel oder im Westerwald? Das ist bald wie im Fußball.“ Dadurch gebe es ja in der Gesamtschau keinen Arzt mehr.

Weil hat noch einen weiteren Vorschlag, der sicher nicht überall Zuspruch findet. Ein Studienplatz kostet rund 200.000 Euro. Da sei es durchaus angemessen, wenn Studierende verpflichtet werden, nach dem Abschluss für einige Jahre in dem Bundesland, welches die Ausbildung ermöglichte, tätig zu werden. Rheinland-Pfalz bietet Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Fachdisziplinen. So ergibt sich die Chance, dass Jungmediziner dann auch eine ihnen bisher unbekannte Region lieben und schätzen lernen und langfristig bleiben. „Bei der Bundeswehr verpflichtet man sich ja auch auf Jahre und hat keinen Einfluss auf seinen Einsatzort“, erzählt Weil aus eigener Erfahrung.

Aber, so nimmt Weil den Faden noch einmal auf, ist auch dies nur ein Herumwerkeln an Symptomen. Die seit Jahrzehnten bekannte Unterdeckung an Medizinstudienplätzen, welche nicht annähernd den Ersatz-, geschweige denn den Mehrbedarf decken, in Zusammenhang mit dem Statement der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin Bätzing-Lichten-thäler nach der Schlusskonferenz der Bundes- und Landesgesundheits/-wissenschaftsminister im Rahmen der Bund-Länder AG zum „Masterplan Medizinstudium 2020“, dass „eine deutliche Erhöhung der Studienplätze in RLP nicht erfolgen wird“, kann nur eines bedeuten: Die Versorgungsstruktur der niedergelassenen haus-/ und fachärztlichen Ebene in Trennung von der Krankenhausebene soll abgeschafft werden, um vermeintliche Doppelstrukturen aufzulösen und eine angeblich effizientere Patientenversorgung zu gewährleisten. Denn nicht die Studienplatzkosten mit 200.000 Euro für die komplette Medizinerausbildung werden von den Gesundheitsministern und Kostenträgern (Krankenkassen) gefürchtet, sondern die Folgekosten von mindestens 120.000 bis 150.000 Euro brutto jährlich für den „fertigen“ Arzt. Hinzu passen auch die großen Errungenschaften der vergangenen zehn Jahre Landes- und Bundesgesundheitspolitik:

1. Akademisierung der Pflegeberufe und medizinischen Assistenzberufe (Krankengymnastik, Logopädie, Ergotherapie etc.), im hausärztlichen Bereich die Ausbildung von Versorgungsassistenten – Ziel: Übernahme von bisher noch ärztlichen Tätigkeiten zu günstigeren Tarifen.

2. Mit Nachdruck Ausbau der Telemedizin – Ziel: Deutliche Kostenreduktion, denn ein Fach-/Hausarzt kann von überall Bilder oder Funktionswerte eines Patienten beurteilen – kleiner Nachteil: körperliche Untersuchung durch den erfahrenen Arzt mit all seinen Sinnen, welche jahrelang geschult sind, findet leider nicht mehr statt.

3. Ständige Erleichterungen zum Aufkauf von niedergelassenen Facharztsitzen von finanzkräftigen Gesundheitskonzernen oder Krankenhäusern und Gründung von MVZ, welche diese Sitze mit Krankenhausärzten besetzen, die natürlich bevorzugt in die eigenen Krankenhausabteilungen zu- und einweisen, während die gezielte Zuweisung eines niedergelassenen Kassenarztes an ein bestimmtes Krankenhaus unmittelbar zum Korruptionsverdacht führt. „Im Übrigen berichten mir mittlerweile viele Patienten“, merkt Weil ironisch an, „wie begeistert sie sind, wenn sie beim vierten Termin im MVZ den vierten Kollegen antreffen, welcher aber nicht so genau weiß, was vorher besprochen wurde.“ Ziel sei hier: Kostenreduktion für die Kassen, weil es für die MVZ-Betreiber eine Mischkalkulation zwischen Personalkosten und stationären Erlösen bedeutet und teure Untersuchungen beim niedergelassenen Facharzt unterbleiben.

