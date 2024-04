Erfolgreiche Bergung aus der Lahn: Versunkenes Boot ist wieder aufgetaucht

Ein Boot, das infolge von Hochwasser Anfang Januar zunächst auf den Lahnradweg bei Diez geschwemmt worden war, aber anschließend in den Fluss zurückrutschte und sank, ist am Dienstag vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) erfolgreich geborgen worden. Das teilt die Verbandsgemeindeverwaltung mit.

Erst lag es auf dem Lahnradweg, dann versank es im Fluss: Dieses Boot ist am Dienstag von Mitarbeitern des Wasser- und Schifffahrtsamts geborgen und in den Diezer Hafen geschleppt worden. Foto: VG Diez/Schäffer

Das Boot war zwar nicht mehr zu sehen, aber an einem dicken Tau befestigt und deshalb während der zurückliegenden Wochen glücklicherweise nicht abgetrieben worden.

Zunächst kamen Taucher zum Einsatz, um zu prüfen, in welcher genauen Position sich das Boot befindet. Mit luftgefüllten Hebesäcken wurde dem Boot dann der nötige Auftrieb verschafft, und es gelang schließlich mit Unterstützung durch den Schwimmgreifer des Wasser- und Schifffahrtsamts Koblenz, es wieder an die Wasseroberfläche zu bringen. Ganz offensichtlich war der Rumpf unbeschädigt geblieben und das Boot war zumindest noch so weit schwimmfähig, dass es bis in den Diezer Hafen gezogen werden konnte.

Der Leiter der Außenstelle des WSA in Diez, Bernd Lambertus, war laut der VG-Mitteilung mit dem Verlauf der Bergungsarbeiten sehr zufrieden, auch wenn die Aktion deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen habe, als vorgesehen war. Ob das Boot noch aus eigener Kraft fahren kann, ist unklar – der Motor dürfte nach so langer Zeit unter Wasser defekt sein. Die Kosten für die Bergung hat eigentlich der Bootseigentümer zu tragen. Dieser sei zwar bekannt, aber derzeit nicht ausfindig zu machen, heißt es. red