Fahrerin in Auto eingeklemmt: Unfall auf der A61 mit zwei Lastwagen bei Sinzig

K-Lokal Unfall A61 Sinzig Am 20.07.2024 um 16:14 Uhr ereignete sich auf der BAB61 im Autobahndreieck Sinzig ein Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger PKW-Fahrer wollte von der BAB61 aus Richtung Koblenz kommend auf die BAB571 wechseln. Im Überflieger auf die BAB571 verlor er in einer Rechtskurve, vermutlich wegen nichtangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Seite zum Liegen. Der schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzte Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der Überflieger auf die BAB571 musste für ca. 2 Stunden für die Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt werden. Im Einsatz war die Feuerwehr der Verbandgemeinde Brohltal, der Rettungsdienst mit einem RTW und Rettungshubschrauber, die Autobahnpolizei Mendig sowie die Autobahnmeisterei Mendig. Foto: Hans-Jürgen Vollrath