Aus für den Gütervekehr: Kreis Altenkirchen will Westerwaldbahn von der Schiene holen

Gehören die Tage, an denen Güter auf der Bahnstrecke Altenkirchen-Selters transportiert wurden, schon ganz bald der Vergangenheit an? Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am Montag eindeutig das Signal auf „Stopp“ gestellt. Heißt: Die entsprechenden Transportverträge der kreiseigenen Westerwaldbahn GmbH (Weba) mit der DB Cargo sollen gekündigt werden, möglichst zeitnah soll eine Genehmigung auf eine dauerhafte Stilllegung der Holzbachtalstrecke greifen. Mit dieser Empfehlung wird sich nun der Kreistag in seiner Sitzung am 26. Juni beschäftigen.

Die Zeiten, in denen Güterzüge der Westerwaldbahn Stahltransporte fuhren, scheint dem Ende nahe. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen kritisiert das als kurzsichtig.

Ob es aber tatsächlich dazu kommen wird, dass für Güterzüge von und nach Selters bald Endstation ist, hängt noch von einigen Faktoren ab. Fakt ist, dass die Linie, die – abgesehen von einigen Kunden in Neitersen, Puderbach und Raubach – für den Transport von Stahlcoils zur Firma Schütz in Selters genutzt wird, dringend sanierungsbedürftig ist. „Die Strecke ist in einem furchtbaren Zustand“, so der Erste Kreisbeigeordnete Konrad Schwan, in dessen Geschäftsbereich die Westerwaldbahn angesiedelt ist. Er beziffert die Investitionssumme auf 11 bis 12 Millionen Euro.

Auch wenn Fördergelder aus Berlin und Mainz in Aussicht gestellt wurden und auch die Kreise Westerwald und Neuwied eine Beteiligung an den Kosten signalisiert hatten, blieben zwei „Pferdefüße“: Zum einen forderte das Land eine mindestens zehn Jahre währende Bürgschaft des Kreises über die Fördersumme aus Mainz. Zum anderen ist nach wie vor eine Beschwerde des Altenkirchener Unternehmens Werit bei der EU-Kommission anhängig. Der Schütz-Konkurrent sieht in der Kreisförderung für die Sanierung der Holzbachtalbahn eine unzulässige Subventionierung. Wann mit einer Entscheidung aus Brüssel in diesem Beihilfestreit zu rechnen ist, steht noch in den Sternen. Außerdem stünde auch bei einer Niederschlagung der Beschwerde Werit noch der Klageweg offen.

Vertreter der Fraktionen machten im Kreisausschuss deutlich, dass es keine Alternative zu dem jetzt beschlossenen Schritt gibt. Tobias Gerhardus (CDU) stellte fest, dass es darum gehe, das Gesamtunternehmen Westerwaldbahn zu erhalten. „Wenn uns das jetzt gelingt sind wir mit einem blauen Auge davongekommen.“ Für Bernd Brato (SPD) sind es eine Reihe von Hiobsbotschaften in jüngster Zeit, die ein Umdenken erforderlich gemacht haben. „Jetzt ist ein Zeitpunkt gekommen, größere Schäden zu verhindern.“ Gerd Dittmann (Grüne) unterstrich, dass Stahlcoils zwar besser auf der Schiene aufgehoben seien, stellte aber auch eine Zustimmung seiner Fraktion im Kreistag in Aussicht. Udo Quarz (Linke) machte sich dafür stark, dass die Stilllegung der Strecke keine Kündigungen zur Folge haben dürfte. Diese Befürchtungen konnte Weba-Geschäftsführer Oliver Schrei nicht ganz entkräften. Fünf Mitarbeitern drohe ein Jobverlust. Man bemühe sich aber um Umschulungen, zudem würden Lokführer und Rangierer auf dem Arbeitsmarkt derzeit stark nachgefragt.

Aber kann man mit der Kündigung der Transportverträge wirklich den Zug von der Schiene holen? Auf jeden Fall besteht ein Restrisiko, dass ein anderes Eisenbahnverkehrsunternehmen sich bereit erklärt, stattdessen die Leistungen anzubieten. Dann müsste die Weba die Strecke betriebsbereit zur Verfügung stellen. Deshalb drängt man seitens des Kreises darauf, unverzüglich das Stilllegungsverfahren einzuleiten, um mit dem letzten Güterzug auch den Schienenstrang in den „Ruhestand“ zu verabschieden. Darüber, was die Abwicklung letztlich kosten wird, hüllt man sich im Kreishaus in Schweigen.

Konkreter und überschaubarer ist da schon eine andere Empfehlung des Kreisausschusses an den Kreistag: So soll der Güterverkehr auf der Stammstrecke zwischen Weitefeld und Betzdorf in Absprache mit der Firma Schäfer zum 31. Juli eingestellt werden, die Stilllegung der Strecke zwischen Bindweide und Weitefeld soll beantragt werden.

Westerwaldbahn will mit selbstständiger Busgesellschaft Personenverkehr ausdehnen

Die Westerwaldbahn will die Weichen neu stellen: Statt Gütertransporte auf der Schiene soll künftig der Schwerpunkt noch mehr in Richtung Personenbeförderung auf der Straße verlagert werden. Für die dafür notwendige Gründung einer selbstständigen Busgesellschaft hat der Kreisausschuss am Montag grünes Licht gegeben und eine entsprechende Empfehlung an den Kreistag bei zwei Gegenstimmen verabschiedet. Hintergrund: Eine vom Landkreis geplante sogenannte Inhouse-Vergabe von Linienbündeln im Busverkehr an die kreiseigene Westerwaldbahn GmbH (Weba) macht aus wettbewerbsrechtlichen Gründen eine veränderte Gesellschaftsstruktur erforderlich. Das ist Kernpunkt einer Stellungsnahme der Bonner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO, die dem Ausschuss Ende Mai vorgelegt wurde. Die externen Experten schlagen als „kleine Lösung“ vor, aus der Weba heraus zwei Tochtergesellschaften zu gründen – eine GmbH und Co. KG, die für die Infrastruktur der Bahnstrecke Altenkirchen-Selters zuständig ist, sowie eine GmbH, die rein den Busverkehr koordiniert. Dabei geht man bei der Bus GmbH von einer sechsstelligen Investitionssumme für Busse und Personal aus. Da die Weba selbst diese Summe nicht aufbringen kann, ist der Kreis in der Pflicht. Der Kreistag soll im Oktober entscheiden. kra

