Montabaur

Talentförderung in Montabaur: Stipendien der Sparkasse für hochbegabte Schüler des Landesmusikgymnasiums

i Diese Talente des Landesmusikgymnasiums in Montabaur werden beim Stipendiatenkonzert am 24. April im neuen Beratungscenter der Sparkasse Westerwald-Sieg spielen. Foto: Peter Mohr/Sparkasse Westerwald-Sieg

Die Früchte der landesweit einzigartigen Förderung begabter Kinder und Jugendlicher am Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz in Montabaur zeigen sich in den zahlreichen Siegern, die in der Vergangenheit bei Wettbewerben wie „Jugend musiziert“ aus den Reihen der Gymnasiasten hervorgegangen sind.