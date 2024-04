Plus Wirges

Glasfaserausbau in Wirges: Wohin sich verärgerte Bürger wenden können

i Zum Teil tiefe Straßengräben im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau vor ihrer Haustür verärgern Wirgeser Bürger dieser Tage. Die Löcher sind notdürftig mit Split gefüllt und bestehen seit Wochen. Fotos: Hans-Peter Metternich Foto: Hans-Peter Metternich

Der Glasfaserausbau in Wirges schreitet voran. Für die Verbandsgemeinde Wirges und die CDU des Westerwaldkreises ist es eine Erfolgsgeschichte, wie sie in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären. Nicht so für die Anwohner im Bereich Kappellenstraße bis Kannenbäckerweg in Wirges. Hier verärgern längerfristig aufgerissene Straßen und Gehsteige – provisorisch mit Splitt aufgefüllt – einige Bürger.