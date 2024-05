Plus Hundsdorf

Doris Arzbach hat ein großes Ziel: Sie möchte als erste Frau in den Gemeinderat Hundsdorf

i Doris Arzbach hat in Hundsdorf den Bücherschrank ins Leben gerufen. Nun möchte sie als erste Frau in den Gemeinderat einziehen und noch mehr für ihren Heimatort tun. Foto: Camilla Härtewig

Doris Arzbach lebt seit 1997 in Hundsdorf und liebt ihr Heimatdorf von ganzem Herzen. Deswegen möchte sie mit einer Tradition brechen und als erste Frau überhaupt bei den Kommunalwahlen am 9. Juni in den Gemeinderat einziehen. Doch das ist gar nicht so einfach. Denn in Hundsdorf gibt es keine Wahllisten.