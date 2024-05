Bernd Altwasser möchte Ortsbürgermeister in Mogendorf werden: „Transparenz und Nähe zu den Bürgern“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Bernd Altwasser. Ich bin 49 Jahre alt und in Mogendorf aufgewachsen. Dort lebe ich mit meiner Frau Annika und unseren drei Kindern. Beschäftigt bin ich bei der Deutschen Bahn als Fachreferent für Instandhaltungssysteme. Seit vielen Jahren engagiere ich mich im TuS Mogendorf, bei dem ich seit 2015 als Kassenwart im Vorstand tätig bin. Auch bin ich Mitglied des Kulturkreises Mogendorf und nach meiner aktiven Zeit in der Freiwilligen Feuerwehr seit vielen Jahren in deren Förderverein.

Mein politischer Werdegang

Seit sieben Jahren bin ich Mitglied in der FWG Mogendorf. Ich habe Erfahrung aus fünf Jahren Arbeit im Gemeinderat sowie im Bauausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Mogendorf.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Bürokratische Hürden und erhöhte Anforderungen an Fachplanungen haben viel Zeit beansprucht, worauf die Ortsgemeinde in der Vergangenheit keinen Einfluss hatte. Ich werde angelaufene Projekte zügig fertigstellen, so beispielsweise Umgestaltung des Friedhofs mit der Erneuerung der Zaunanlage, Realisierung des Neubaugebietes „Zugemäch II“, Fertigstellung des Kunstrasenplatzes mit Nebenanlagen und Sanierung der Krugbäckerhalle. Meine zukünftigen Projekte sind: Umgestaltung des alten Bolzplatzes zu einer Spiel- und Freizeitanlage für alle Generationen, Umbau des ehemaligen Dorfladens, Gestaltung des Jugendraumes, Ausweisung einer Fläche für ein medizinisches Versorgungszentrum, Bewahrung ökologischer Flächen, Schaffung einer grünen „Tiny Wald“-Oase, Zukunftsgestaltung mit einem ausgeglichenen Haushalt.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Ich möchte für mehr Bürgerbeteiligung an den Entscheidungen der Ortsgemeinde durch das Aufleben der Dorfmoderation sorgen sowie die Zusammenarbeit mit den Vereinen intensivieren. Außerdem wird es neue Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien geben sowie die Teilhabe für Senioren gestärkt werden. Für mich dürfen die Transparenz und die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern nicht fehlen, deshalb habe ich immer ein offenes Ohr für alle.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich bin immer geradeheraus und offen.

Das ist mein politisches Motto

Für alle ein lebenswertes Mogendorf schaffen.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.