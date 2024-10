Große Modellschau in Rennerod: Mini-Trucks und Eisenbahnen locken in die Westerwaldhalle

Das Ausstellungsprogramm am 2. und 3. November in Rennerod umfasst Modellbahnanlagen in verschiedenen Maßstabsgrößen, eine Autorennbahn, ferngesteuerte Funktionsfahrzeuge, Kinderspielmöglichkeiten sowie eine Ausstellungsgroßanlage in der Spurgröße 1 und eine anspruchsvolle Sammlerbörse. Foto: Klaus-Günter Göbel