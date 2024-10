DobaTech ist Partner für den Mittelstand: IT-Systemhaus ist in der Region verwurzelt

1994 gründen Markus Dommermuth und Michael Baden die DoBa Tech Systems Computer und Peripherie Großhandelsgesellschaft mbH.

1995 generieren sie 5 Millionen D-Mark Umsatz bei 25.000 D-Mark Startkapital, 1996/1997 erfolgt der Umzug in die Rheinstraße 148 mit eigener Wohnung und 200 Quadratmeter Halle, Michael Baden verlässt das Unternehmen. 1998/99 wächst die Firma auf 15 Mitarbeiter an, Ziel: IT-Systemhaus werden.

1999/2000 kommt es zur Umstrukturierung der Firma, der Umzug ins VIP Citycenter folgt, die Firma Burgmann und Heilenz wird übernommen und fünf Mitarbeiter kommen hinzu. 2004/2005 werden alle Kernbereiche der Firma vereint, Alexander Böhning startet seine Dobatech-Karriere, 2005/2006 hat die Firma 40 Mitarbeiter. In den Jahren 2006/2007 fährt das Unternehmen den bisher einzigen Verlust von 80.000 Euro ein.

2007/2008 erfolgt die Umbenennung in DobaTech GmbH. 2019/2020 wird das Unternehmen veräußert, und Alexander Böhning übernimmt die Geschäftsführung und wird Gesellschafter, 2020 sichert sich die Firma die erste Eigenmarke provoice.one und bietet bis heute Lösungen im Bereich Telekommunikation, unter proprint.one Lösungen im Bereich Druck- und Kopiertechnik, unter promanaged.one Lösungen im Bereich EDV und IT an. 2020 wird trotz Corona ein weiterer Standort in Altenkirchen eröffnet.

2021 steht eine Erweiterung an. Der Bereich „Drucken und Kopieren“ wird von der Firma bürowelt2 übernommen. 2022 wird auch der Bereich Medientechnik von der Firma bürowelt2 übernommen, und drei weitere Mitarbeiter kommen hinzu. 2023 übernimmt DobachTech das Geschäft der Kröber Computertechnik. Drei weitere Mitarbeiter und ein Standort in Koblenz kommen hinzu. cam