Zu seiner Familie, allen voran Frau Irina und Tochter Mila, und in seinen Beruf als Brand- und Katastrophenschutzinspekteur zurückzukehren: Das sind die obersten Ziele und die größte Motivation für Tobias Haubrich, hier in seinem „zweiten Wohnzimmer“, der Feuerwache in Selters, sich wieder ins Leben zu kämpfen. Foto: Katrin Maue-Klaeser