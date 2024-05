Plus Wirges

Glaube verbindet Kulturen: Pfingstgottesdienst in Wirges mit Schwestern aus Indien und Nigeria

Von Hans-Peter Metternich

i Fünf indische Schwestern zelebrieren einen Blumentanz vor dem Altar. Es war einer von vielen Beiträgen, die den Pfingstgottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Bonifatius zu etwas Besonderem machten. Foto: Hans-Peter Metternich

Das Pfingsthochamt am Fest des Heiligen Geistes, der Gläubige weltweit erfüllt und verbindet, erfuhr in diesem Jahr in der katholischen Pfarrkirche St. Bonifatius in Wirges eine besondere Gestaltung. Die Eucharistiefeier war von Elementen aus unterschiedlichen Kulturen geprägt.