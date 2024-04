Plus Neuhäusel

Frontalzusammenstoß auf der B49 bei Neuhäusel: Zwei Westerwälder schwer verletzt

Von Andreas Egenolf

i Ein schwerer Unfall auf der B49 bei Neuhäusel sorgte am Dienstagmorgen für eine Vollsperrung der viel befahrenen Bundesstraße. Foto: Andreas Egenolf

Ein schwerer Verkehrsunfall, in den auf der Bundesstraße 49 bei Neuhäusel auch ein Kleinkind involviert war, hat am Dienstagmorgen die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Co. gefordert.