Zehntausende Euro Schaden: Bundespolizei ermittelt nach Zerstörungen am ICE-Bahnhof Limburg Süd

Wer dieser Tage das Empfangsgebäude am ICE-Bahnhof Limburg Süd betritt, der stellt schnell fest, dass hier etwas nicht stimmt: Zersplitterte, notdürftig angeklebte Fensterscheiben am leerstehenden Service-Store der Deutschen Bahn und demolierte Anzeigetafeln zeugen von Zerstörungswut, die am ICE-Halt der Domstadt ausgelassen wurde.