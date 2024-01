Umleitungen in Lahnstein: Schilder sorgen für Verwirrung – Anwohner klagen über Nutzung von Schleichwegen

Die Umleitungsstrecken in Lahnstein, die für die Zeit der Lahnhochbrückensanierung eingerichtet wurden, sind umfangreich, ein ausgeklügeltes System wurde erarbeitet. Dennoch, so ist immer wieder festzustellen, werden Verkehrsregeln und -schilder von einigen Verkehrsteilnehmern immer wieder umfahren oder ignoriert in dem Bestreben, schneller zum Ziel zu kommen.