Touristiker in Sorge: Lahnradweg bei Nassau bleibt zu – und nun?

Im Dezember wurde der Radweg gesperrt, als Übergangslösung ist jetzt eine Umleitungsstrecke zwischen Nassau und Weinähr ausgearbeitet worden. Diese führt von Nassau aus durch die Innenstadt, dann auf der K 4 Richtung Winden und von dort aus über die Hauptstraße nach Weinähr und Obernhof – eine Strecke von rund 15 Kilometern mit großen Steigungen. „Diese Strecke ist zwar wegen der Länge der Umleitung und der Topografie nicht optimal, leider kommen aber Alternativen für eine kurzfristige Umsetzung nicht infrage“, so die Verbandsgemeinde (VG).

Besonders heikel: Die K 4 als Bundesstraße ist im Abschnitt Richtung Winden stark befahren. „Insofern empfehlen wir den Radfahrern, lieber die Bahn zu nehmen und auf keinen Fall über die Bundesstraße zu fahren, die durch den Autoverkehr einfach zu gefährlich ist“, sagt Touristikchefin Steffi Zurmühlen. Dabei gilt jedoch für Fahrräder in der Bahn keine Beförderungspflicht, immer wieder bleiben Radtouristen am Bahnsteig zurück. Aktuell befindet sich auch noch die Beschilderung in der Klärung. „Die Planung der Beschilderung wurde bereits durchgeführt. Die Inhalte wurden zwischen Planungsbüro und VG abgestimmt. Wenn auch die Abstimmung mit dem Kreis erfolgt ist, können umgehend die individuellen Schilder produziert werden“, teilt Klaus Bonn von der VG-Verwaltung mit. frö