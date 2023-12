Plus Rhein-Lahn Rhein-Lahn-Kreis: Hochwasserlage bleibt überschaubar – Fallende Pegelstände erwartet Warnschilder und Absperrungen hatten die Freiwilligen Feuerwehren entlang der Lahn bereits vorsorglich vor den Weihnachtsfeiertagen aufgestellt. Und der Fluss ist nun auch vielerorts über die Ufer getreten, aber am Ersten Weihnachtstag hielten sich die Behinderungen für Anwohner und Straßenverkehr in Grenzen. Von Johannes Koenig

In Diez war laut Polizeiangaben unter anderem das Lahnufer an der Alten Kaserne überschwemmt. Der Verkehr auf der benachbarten B 417 durch den Geisenbergtunnel sei aber nicht betroffen, so die Aussage am Montagnachmittag. Die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz meldete dann auch für den Ersten Weihnachtsfeiertag (Stand 10 Uhr) für Diez stagnierende Wasserstände von ...