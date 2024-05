Prisma: Ein Treffpunkt für die queere Jugend in Limburg

Der Dritte Christopher Street Day in Limburg findet am Samstag, 11. Mai, statt

Unter dem Motto „Einheit in Vielfalt – bunter Landkreis, vielfältiges Europa“ findet am Samstag, 11. Mai, der dritte Limburger Christopher Street Day (CSD) statt (Bild aus dem Vorjahr). Von 15 bis 21 Uhr bietet der Verein Limbunt ein abwechslungsreiches Programm rund um das Thema Sichtbarkeit und „queer positivity“ an.