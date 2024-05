Plus Diez Diezer Hain: Arbeiten starten nächste Woche – Stadtwald soll Anfang Juni für Besucher geöffnet werden Von Johannes Koenig i Der Diezer Stadtwald ist aktuell gesperrt. Zu groß ist die Gefahr durch umfallende Bäume. Foto: Johannes Koenig Auch rund drei Wochen nach der Sperrung des Diezer Stadtwalds Hain wegen zahlreicher umgestürzter Bäume bewegt das Thema die Gemüter. Über den aktuellen Stand der Dinge informierte nun Stadtbürgermeisterin Annette Wick auf der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Lesezeit: 2 Minuten

„Eine Mitarbeiterin der Unteren Naturschutzbehörde war nun heute im Hain und hat grünes Licht gegeben“, so die Bürgermeisterin. Das heißt, es dürfen dort Bäume gefällt werden, obwohl bereits seit Mitte März die Brut- und Setzzeit mit ihren besonderen Schutzmaßnahmen begonnen hat. „Ein Baumgutachten soll jetzt in den kommenden Tagen in ...