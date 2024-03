Plus Limburg

Nach Sicherungsarbeiten am Limburger Dom: Millionenprojekt Sanierung wird deutlich teurer und dauert länger

Von Andreas Egenolf

i Während die Natur derzeit für erste frühlingshafte Farbtupfer am Limburger Dom sorgt, stechen die Sicherungsnetze mit ihrem Grünton unterdessen weithin sichtbar derzeit hervor. Foto: Andreas Egenolf

Seit vergangener Woche sind sie nun abgeschlossen: Die Sicherungsmaßnahmen an den beiden Türmen am Eingangsportal des Limburger Doms. Grüne Sicherheitsnetze sollen Besucher des Gotteshauses und der Domplatte vor herabfallenden Putzteilen schützen. An den Anblick werden sich Limburger und Besucher der Lahnstadt wohl über mehrere Jahre gewöhnen müssen, was mit neuen Details zur geplanten Sanierung der Kathedralkirche zusammenhängt.