Es ist nicht zuletzt die einmalige Atmosphäre im Weindorf am Lahnufer, die die Niederlahnsteiner Kirmes so besonders macht: Stets am ersten Septemberwochenende lockt das Volksfest nach Niederlahnstein. Wie in vielen anderen ehrenamtlichen Bereichen auch, krankt die Traditionskirmes jedoch seit Jahren daran, dass es zu wenige Freiwillige gibt, die mithelfen bei der Organisation dieser viertägigen Veranstaltung.