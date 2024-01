Rund 14 Millionen Euro soll die Sanierung der B 42-Brücke am Lahnecktunnel kosten, die seit dem 2. Januar läuft. Die Vollsperrung der wichtigen Verkehrsachse des Rhein-Lahn-Kreises ist auch für Lahnsteiner Industriebetriebe ein echtes Problem: So wird Chemie-Riese Zschimmer & Schwarz schon seit Monaten nicht müde zu betonen, wie problematisch die langen Umwege für ihre Lieferkette ist, ein Schaden in Millionenhöhe droht. Vier Wochen nach dem Sperrungsbeginn haben wir nachgehört.