Kindergarten bauen oder mieten: Wie wird für Lahnstein entschieden?

Gummistiefel von Kindern an einem Gestell aufgereiht. In Lahnstein gibt es einen zusätzlichen Bedarf von 135 Plätzen in der Kindertagesstätten. Die Stadt könnte rasch entsprechende Räumlichkeiten anmieten. Frage ist, ob und wann der Kreis und das Land dazu Fördergelder geben. Foto: Hildenbrand/dpa