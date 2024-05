Plus DIez

Diezer Bürgermeisterinnen gehen neue Wege: Ideen für bessere Lebensqualität gesammelt

Von Rolf-Peter Kahl

i Die Bürgermeisterinnen mitten unter den Jugendlichen vor dem Foodtruck. Foto: Rolf-Peter Kahl

Die Stadt Diez geht neue Wege in der Stadtentwicklung, indem sie gezielt die Ideen und Meinungen ihrer Bürgerinnen und Bürger einholt. Im Rahmen des Städtebauförderprogramms fand nach der Auftaktveranstaltung Mitte April in der Halle am Freiendiezer Wirt (unsere Zeitung berichtete) nun eine Befragungsaktion auf dem Marktplatz statt, bei der Jugendliche ihre Visionen für die Zukunft der Grafenstadt einbringen konnten.