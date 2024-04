Brand in der „Löhnberger Mühle“: Starke Rauchentwicklung in Lahnstein

In Lahnstein wurde am Ostermontag aus dem Gebäude der ehemaligen „Löhnberger Mühle“ ein Brand gemeldet. Nach Angaben der Polizei komme es zu einer starken Rauchentwicklung.

Aufgrund eines Brandes im Industriedenkmal „Löhnberger Mühle" kommt es am Ostermontag zu einer starken Rauchentwicklung in Lahnstein. Nach Angaben der Polizei entstand die Rauchentwicklung dabei im 3. Stock des Industriegebäudes. Die Polizei geht aktuell von einem Brand in einem „Silo-Bereich" aus. Vor Ort ist die Freiwillige Feuerwehr Lahnstein.

Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen abzustellen.

Die historische Getreidemühle in Niederlahnstein. Foto: CG Elementum/Servene

Das imposante Industriegebäude liegt direkt am Niederlahnsteiner Ufer und war einst eine der größten und modernste Getreidemühle Deutschlands. Aufgrund ihrer architektonischen Besonderheit steht die 1890 erbaute Mühle unter Denkmalschutz und ist Teil des UNESCO-Welterbes Oberes Mittelrheintal.