Plus Rhein-Lahn Bilanz im Rhein-Lahn-Kreis: Statistisch 3617 Euro Schulden pro Kopf Von Michael Stoll i Die Pro-Kopf-Verschuldung im Rhein-Lahn-Kreis liegt laut Statistischem Landesamt über dem Landesdurchschnitt aller Kreise. Foto: Oliver Berg/dpa Mit Schulden in Höhe von 3617 Euro je Einwohner stand der Rhein-Lahn-Kreis Ende des Jahres 2022 auf dem 13. Rang aller rheinland-pfälzischen Landkreise und kreisfreien Städte. Damit liegt unser Kreis nach Informationen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems bei der Pro-Kopf-Verschuldung über dem Durchschnitt aller Kreise in Rheinland-Pfalz mit 3493 Euro je Einwohner. Lesezeit: 1 Minute

Bundesweit lag die Pro-Kopf-Verschuldung in den Kreisen im selben Zeitraum bei 3236 Euro. Im bundesweiten Vergleich der Kreise und Städte belegt der Rhein-Lahn-Kreis Rang 96, liegt also im oberen Drittel der am meisten verschuldeten Kommunen. Das ist im Übrigen symptomatisch für viele Kreise und Städte in unserem Bundesland. Die rheinland-pfälzischen ...