Plus Diez

Maroder Bahnsteig in Diez: Einige Züge halten ganz am Ende

Von Hans-Peter Günter

i Obwohl sich die schadhaften Bahnsteigkanten nur einige Meter vom Fahrausweisautomaten entfernt befinden, fahren einige Regionalzüge bis ans Ende des derzeit noch 215 Meter langen Bahnsteigs am Bahnhof Diez vor. Foto: Hans-Peter Günther

Seit einigen Wochen wundern und ärgern sich Reisende am Bahnhof in Diez, wenn einzelne Züge nach Limburg nicht wie gewohnt unter dem Bahnsteigdach halten, sondern erst am etwa 130 Meter dahinter gelegenen Ende des Bahnsteigs.