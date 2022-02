Eine VG Aar-Einrich für alle Generationen: Das sagen die Kandidaten zur Wahl des VG-Bürgermeisters

Lars Denninghoff: Verbandsgemeinde ist in Bereichen Senioren und Jugend gut aufgestellt

Ich sehe unsere Verbandsgemeinde Aar-Einrich in den Bereichen Jugend und Senioren gut aufgestellt! Wir haben in der Verbandsgemeinde gleich zwei Mehrgenerationenhäuser im Kreml in Zollhaus und im Haus der Familie in Katzenelnbogen. Das ist außergewöhnlich und einzigartig in ganz Rheinland-Pfalz.