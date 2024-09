Plus Bosenheim Durchtrennte Kabel werfen Fragen auf: Wurde das Freibad Bosenheim sabotiert? Von Josef Nürnberg i Es gibt Vermutungen in Bosenheim, dass jemand im Freibad durch den Ausbau der Technik und die durchschnittenen Elektroleitungen Tatsachen schaffen wollte. Foto: Volker Hertel Nach der jüngsten Ortsbeiratssitzung, die wieder einmal die Zukunft des Freibads zum Thema hatte, dürften Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) und der zuständige Beigeordnete Markus Schlosser zu Detektiven werden. Sie müssen herausfinden, wer beim Ausbau der Schwimmbadtechnik zur Einlagerung unter anderem Kabel durchschnitten hat, sodass eine Wiederinbetriebnahme zusätzliche Kosten verursacht. Lesezeit: 2 Minuten

Rechtsanwalt Herbert Emrich, der den Stadtteil in Sachen Freibad vertritt, sprach in einer ersten Stellungnahme davon, dass es sich hierbei „möglicherweise um schwere Sachbeschädigung“ handeln könne. In Bosenheim war der Ausbau der Anlagen erstmals im Zuge des Kinderfestes im Freibad am 14. Juli aufgefallen. Damals habe man sich gewundert, dass ...